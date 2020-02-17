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Суд отложил процесс по делу "Седьмой студии" на месяц ради экспертизы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отложил до 13 марта рассмотрение дела "Седьмой студии", поскольку оно остается на третьей экспертизе. Как сказала судья Олеся Менделеева, эксперты попросили продлить им сроки работы.

Новая финансово-экономическая, оценочная и искусствоведческая экспертиза дела проводится по просьбе гособвинения. Суд назначил ее в декабре.

Гособвинитель Михаил Резниченко указал, что предыдущая экспертиза, проведенная при первом рассмотрении дела по существу, была осуществлена с участием "предвзятых экспертов", а именно профессора ГИТИСа Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ им. Чехова Марины Андрейкиной, ранее, по данным обвинения, публично выражавших поддержку фигурантам дела.

Исключить результаты экспертизы из дела судья отказалась, но решила назначить новую и поставить перед экспертами те же вопросы.

Они должны выяснить, в каком объеме "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала деньги от Минкультуры и из других источников, сколько она потратила, допускала ли она расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые, занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

Предыдущая экспертиза показала, что затраты на проект "Платформа" Кирилла Серебренникова существенно превзошли сумму его госфинансирования.

Также в деле остается экспертиза, проведенная единолично экспертом на стадии предварительного расследования и установившая сумму ущербу, вмененного обвиняемым.

По делу проходят создатель "Седьмой студии", художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-генпродюсер организации Алексей Малобродский, и бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Им вменяют хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". Они вины не признают.

Бывшая главный бухгалтер АНО Нина Масляева признала вину в обналичивании бюджетных средств и заключила сделку со следствием. Ее дело рассматривается отдельно.

Кирилл Серебренников Седьмая студия Мосгорсуд Мещанский суд Платформа Алексей Малобродский Минкультуры

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