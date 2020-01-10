Серебренников приступил к репетициям "Декамерона" с Deutsches Theater Berlin

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников начал в Москве репетиции постановки по мотивам "Декамерона" Джованни Бокаччо, сообщили в пресс-службе "Гоголь-центра". Это совместный проект театра и Deutsches Theater Berlin.

Поставить спектакль первоначально планировали в Берлине, однако работу над проектом пришлось отложить из-за задержания Серебренникова в августе 2017 года. Затем, поскольку процесс по делу "Седьмой студии" по-прежнему продолжается, в Deutsches Theater Berlin решили начать репетиции в Москве, объяснили в "Гоголь-Центре" позицию партнеров.

"Мы несколько раз переносили сроки премьеры в надежде на скорое окончание кафкианского процесса. Процесс не заканчивается. И если режиссер Кирилл Серебренников из-за ежедневных судов и отсутствия паспорта не может приехать в Берлин, то Deutsches Theater Berlin принял решение приехать репетировать в Москву", - привели в пресс-службе заявление Deutsches Theater Berlin.

"В течение многих лет они ждали возможности осуществить проект DECAMERONE дождавшись, решили пойти на уникальный шаг - приехать репетировать спектакль в Москву - так как режиссер невыездной. Это интересное приключение, надеюсь, оно закончится хорошо", - прокомментировал Серебренников через пресс-службу.

Интендант берлинского театра Ульрих Хуон еще в 2016 году предложил Серебренникову сделать у них постановку. Режиссер предложил поработать над "Декамероном". Тогда же театры договорились об обменных гастролях в Москве и Берлине. В 2018 году берлинцы показали в "Гоголь-центре" спектакль "Берлин, Александерплац", а московский театр привез в Берлин постановки "Машина Мюллер", "Кафка", "Кому на Руси жить хорошо", напомнили в пресс-службе.

Во время гастролей Deutsches Theater Berlin в Москве Ульрих Хуон на пресс-конференции объяснил, что премьера "Декамерона" не отменена, а перенесена и театр продолжает ждать Серебренникова. Он выразил надежду, что ожидание не будет долгим.

Сценарий "Декамерона" написал Серебренников, выбрав из ста новелл Боккаччо десять. В постановке будут участвовать Ангела Винклер, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Кристиан Грасхоф, Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Георгий Кудренко, Ян Гэ. Они будут играть на двух языках.

Премьера должна состояться в Берлине 8, 9, 10 марта, а в "Гоголь-центре" она пройдет в конце июня.

Серебренников был задержан в Петербурге 22 августа 2017 года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии" Министерством культуры на театральный проект "Платформа". 23 августа его поместили под домашний арест, запретив выезжать на работу. В апреле 2018 года его перевели под подписку о невыезде. Суд снял с него подписку о невыезде в сентябре 2019 года, когда дело "Седьмой студии" было возвращено в прокуратуру из-за противоречий в обвинительном заключении и материалах следствия. В ноябре началось новое рассмотрение этого дела, с подсудимых брать подписку о невыезде не стали, однако они обязаны являться на заседания суда.