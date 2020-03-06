Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Spyro Gyra, Джон Скофилд и Авишай Коэн будут хедлайнерами юбилейного "Триумфа джаза"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - С 13 по 15 марта Московском международном доме музыки (ММДМ) в Москве в 20-й раз пройдет фестиваль "Триумф джаза", который организует известный саксофонист Игорь Бутман.

Как сообщают организаторы, на этот раз хедлайнерами фестиваля выступят американская фьюжн-группа "Spyro Gyra", один из наиболее известных джазовых контрабасистов Авишай Коэн и его трио, гитарист Джон Скофилд (США). В нем также примут участие Московский джазовый оркестр под управлением И.Бутмана и другие российские музыканты.

Помимо Москвы, концерты фестиваля пройдут в Санкт-Петербурге и Туле.

Новости

Матвиенко исключила замалчивание властями информации по коронавирусу

Российские книготорговцы заметили резкий рост спроса на литературу о вирусах и здоровье

Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России

Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России

Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"

Группа Little Big представит Россию на "Евровидении"

Лувр закрылся из-за опасений сотрудников в связи с распространением COVID-19

Эксперты проверят картину из уральского музея, приписываемую Рубенсу

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Создатель "Смешариков" купит производителя "Фиксиков"

Создатель "Смешариков" купит производителя "Фиксиков"

Государство продало "Фирму Мелодия" в частные руки

Государство продало "Фирму Мелодия" в частные руки

Соседи Павленского сообщили о его самовольном вселении в дома в Париже

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');