Spyro Gyra, Джон Скофилд и Авишай Коэн будут хедлайнерами юбилейного "Триумфа джаза"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - С 13 по 15 марта Московском международном доме музыки (ММДМ) в Москве в 20-й раз пройдет фестиваль "Триумф джаза", который организует известный саксофонист Игорь Бутман.

Как сообщают организаторы, на этот раз хедлайнерами фестиваля выступят американская фьюжн-группа "Spyro Gyra", один из наиболее известных джазовых контрабасистов Авишай Коэн и его трио, гитарист Джон Скофилд (США). В нем также примут участие Московский джазовый оркестр под управлением И.Бутмана и другие российские музыканты.

Помимо Москвы, концерты фестиваля пройдут в Санкт-Петербурге и Туле.