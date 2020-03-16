Британский актер Идрис Эльба заболел коронавирусом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Британский актер Идрис Эльба прошел тест на коронавирус, и анализы показали положительные результаты, сообщила в понедельник BBC News.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя нормально, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал о возможном заражении вирусом", – написал 47-летней актер в твиттере. Он посоветовал своим подписчикам оставаться дома и не паниковать и пообещал рассказывать о своей болезни.

Ранее в понедельник франко-украинская актриса Ольга Куриленко, которая проживает в Великобритании, заявила о заражении COVID-19.

По состоянию на 16 марта, в Великобритании выявлено более 1540 зараженных коронавирусом, более 50 из них скончались от последствий заражения.

Согласно официальным данным, всего в мире зафиксировано 179257 случаев заражения, из них 7067 закончились летально. Более 78,2 тыс. заболевших вылечились, около 93,9 тыс. находятся на стадии лечения.