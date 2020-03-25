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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

У Льва Лещенко диагностировали в Коммунарке воспаление легких

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Советский и российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой находятся в больнице с воспалением легких. Об этом сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

"Они с двусторонним воспалением легких попали в больницу. Чувствуют себя нормально, они на обследовании", - сказал Винокур.

Накануне Лещенко с супругой были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке (Новая Москва), куда они приехали самостоятельно.

"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на короновирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - сообщил "Интерфаксу" концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Лев Лещенко Коммунарка

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