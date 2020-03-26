Винокур заявил, что пока неизвестен результат анализов Лещенко на COVID-19

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Результат анализа народного артиста РСФСР Льва Лещенко на коронавирус еще не известен, сообщил "Интерфаксу" друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

"Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет", - сказал Винокур.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате анализов у Лещенко обнаружен коронавирус. Сообщалось, что Лещенко с супругой находятся в медицинском центре в Коммунарке (Новая Москва) с воспалением легких, их самочувствие хорошее. Накануне вечером он был переведен в реанимацию для восстановительных процедур.