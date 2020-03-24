Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Певец Лев Лещенко Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка. Об этом сообщил "Интерфаксу" концертный директор артиста Олег Дмитриев.

"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что артист не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.

Лев Лещенко - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РСФСР, также известен как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.