Кинокритик Алексадр Тимофеевский-младший скончался
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Литератор и кинокритик Александр Тимофеевский-младший скончался, сообщила писательница Татьяна Толстая.
"Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер", – написала Толстая в фейсбуке.
Причина смерти не указана.
Александр Тимофеевский – кинокритик и литератор. Родился 14 августа 1958 года в Москве. Тимофеевский-младший был сыном писателя и поэта Александра Тимофеевского, автора песни "Пусть бегут неуклюже".