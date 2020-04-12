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Кинокритик Алексадр Тимофеевский-младший скончался

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Литератор и кинокритик Александр Тимофеевский-младший скончался, сообщила писательница Татьяна Толстая.

"Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер", – написала Толстая в фейсбуке.

Причина смерти не указана.

Александр Тимофеевский – кинокритик и литератор. Родился 14 августа 1958 года в Москве. Тимофеевский-младший был сыном писателя и поэта Александра Тимофеевского, автора песни "Пусть бегут неуклюже".

Александр Тимофеевский-младший кино

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