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Минкультуры пообещало восполнить потери театров и музеев в ближайшие три месяца

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры готовят меры по поддержке подведомственных учреждений и рассчитывают в ближайшие три месяца возместить крупным театрам и музеям, которые закрылись из-за коронавируса, упущенную прибыль. Об этом на НТВ заявила министр Ольга Любимова.

Пандемия коронавируса

Она напомнила, что госзадание, которое получают музеи, театры и библиотеки, обеспечивает им только часть зарплат, а остальное они собирают за счет продажи билетов.

"Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов. И, конечно, нам в первую очередь важно, чтоб дефицит этих средств был восполнен на ближайшие три месяца", - сказала она.

Меры поддержки министерство разрабатывает по каждому направлению культуры, уточнила глава ведомства.

Искусство против вируса

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Минкультуры Ольга Любимова коронавирус

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