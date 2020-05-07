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Умер один из основателей Kraftwerk Флориан Шнайдер

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Германии скончался один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Коллектив был основан в 1968 году и сделал значительный вклад в становление электронной музыки.

Как сообщает "Би-би-си", Шнайдер умер от рака всего через несколько дней после своего 73-го дня рождения.

Немецкий квартет Kraftwerk получил известность на сцене электронной музыки в 1970-е и 80-е годы, вдохновив многих музыкантов, выступающих в стилях от техно до хип-хопа. Во влиянии группы на свою музыку признавались, в частности, Дэвид Боуи, Depeche Mode, New Order и Daft Punk.

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