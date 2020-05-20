В ЮНЕСКО допустили ликвидацию 13% музеев в мире из-за коронавируса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В мире из-за пандемии может насовсем закрыться каждый восьмой музей, или 13%, предупредили эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев. По их оценке, сильнее всего пострадают музеи в бедных странах.

Во всем мире вынужденно закрылись 90% музеев.

В Сети европейских музейных организаций (NEMO) отмечают, что музеи в таких туристических центрах, как Париж, Амстердам и Вена, столкнулись с потерями доходов до 80%, что составляет сотни тысяч евро в неделю.

Как вернуть упущенную прибыль, музеи не знают, и у многих из них нет средств на то, чтобы обновить инфраструктуру и организовать соблюдение социальной дистанции, отметил замгендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

По его словам, в истории это происходит впервые и организациям будет крайне трудно выйти из кризиса.

Оттоне призвал мировое сообщество "продемонстрировать максимальную поддержку этому сектору", активно посещая музеи.

Во многих странах мира постепенно ослабляют ограничения и начинают открывать достопримечательности, музеи и археологические памятники. Так, ранее работу возобновил, например, Акрополь в Афинах.