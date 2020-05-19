В Нидерландах 1 июня откроются бары, рестораны и кинотеатры

Страна переходит к новой стадии отмены антивирусных ограничений - к "умной изоляции"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бары и рестораны в Нидерландах возобновят работу с 1 июня, но с ограничением по количеству гостей, сообщает агентство Associated Press.

Заведения смогут принимать не более 30 посетителей единовременно при условии соблюдения дистанции. На уличных верандах и террасах людей обяжут сидеть исключительно за столиками.

Также с 1 июня, как ожидается, возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы. Там также ограничат максимальное число зрителей - до 30 человек в помещении. В музеях число посетителей будут определять в зависимости от площади того или иного помещения.

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, страна вступает в следующую стадию снятия ограничений, которая определяется как "умная изоляция". В это время людей призывают сохранять дистанцию и, по возможности, изоляцию, а также продолжать работать из дома.