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Московские музеи не будут повышать цены на билеты

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пушкинский, Исторический музеи и Третьяковская галерея не планируют поднимать цены на билеты после открытия, льготы также сохранятся.

"Мы пока не планируем менять ценовую политику и льготы, оставим все как есть до конца года", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Пушкинского музея.

В Государственном историческом музее также сообщили, что стоимость билетов останется прежней.

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"Мы не планируем повышать цены на билеты, кроме того, у нас сейчас действует акция "Культурный антистресс", когда все желающие могут купить билет в музей и музейный комплекс по цене ниже обычной, и действовать такой билет будет до следующего года... Мы прекрасно понимает, что люди окажутся в достаточно сложной финансовой ситуации, и несмотря на то, что музей несет убытки и потери, мы не планируем повышать стоимость входных билетов", - пояснила "Интерфаксу" начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

В пресс-службе Государственной Третьяковской галереи также заявили, что цены на билеты не вырастут.

Ранее на пресс-конференции директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели объявил, что билеты после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, будут стоить, как и прежде. Более того, в музее останутся бесплатные дни. При этом директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов на пресс-конференции в апреле говорил о том, что музей планирует снизить цены на билеты.

Москва Третьяковская галерея Исторический музей ГМИИ имени Пушкина

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