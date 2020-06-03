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"Неаполитанский залив" Айвазовского продан на торгах Sotheby's вдвое дороже эстимейта

"Неаполитанский залив" Айвазовского продан на торгах Sotheby’s вдвое дороже эстимейта
Фото: Sotheby's

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Работа русского художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" стала топ-лотом завершившихся "русских торгах" аукционного дома Sotheby's и была продана за 2,3 млн фунтов стерлингов.

Согласно информации на официальном сайте торгов, картина Айвазовского была продана почти в два раза дороже оценочной стоимости (эстимейт 800 тыс. - 1,2 млн фунтов стерлингов). Другая работа Айвазовского - "Проходящий корабль лунной ночью" - ушла с молотка за 435 тыс. фунтов стерлингов, что значительно превысило ее оценку (150-200 тыс. фунтов стерлингов).

На торгах не удалось реализовать картину Алексея Саврасова "Вид Москвы" (350-550 тыс. фунтов стерлингов) и работу Константина Маковского - портрет его третьей жены Марии Алексеевны Маковской (180-250 тыс. фунтов стерлингов).

"Русские торги" Sotheby's из-за пандемии коронавируса впервые прошли онлайн с 26 мая по 2 июня. Итоговая выручка торгов составила 5,62 млн фунтов стерлингов.

Неаполитанский залив Иван Айвазовский

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