Aerosmith даст концерт в Москве 30 июля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рок-группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля в рамках европейского турне в честь своего 50-летия, сообщили в пресс-службе компании SAV Entertainment - организатора тура.

Музыканты выступят на стадионе "ВТБ-Арена".

В рамках турне Aerosmith даст концерты в 14 странах.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Талларико (Тайлер), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позже к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джо Крамер.

Группа является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2001 году члены группы были включены в "Зал славы рок-н-ролла", а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен (100 Greatest Artists of All Time).

За 50-летнюю историю группы было продано 150 млн альбомов (из них более 60 - в Соединённых Штатах, что на тот момент является самым высоким результатом среди американских коллективов, играющих хард-рок). По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith - первые среди американских групп.