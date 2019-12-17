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Здание Ленфильма в Петербурге признали объектом культурного наследия

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) признал объектом культурного наследия главное здание киностудии "Ленфильм" на Каменноостровском проспекте, сообщила пресс-служба комитета во вторник.

"Комиссия КГИОП пришла к выводу, что у объекта есть архитектурно-художественная и историко-мемориальная ценность и рекомендовала включить его в перечень выявленных объектов культурного наследия. Комиссией также рекомендовано включить в границы территории объекта сохранившуюся перед главным фасадом здания "Ленфильма" часть сада "Аквариум". Соответствующее распоряжение подписано председателем КГИОП Сергеем Макаровым", - говорится в пресс-релизе.

С обращением о выявлении объекта, обладающего культурной ценностью, в КГИОП обратился генеральный директор фонда развития киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин. В комитете отметили, что главное здание "Ленфильма" со сквером является важным градостроительным и архитектурным акцентом на данном участке Каменноостровского проспекта.

"Объект обладает историко-мемориальной ценностью. Его история связана с деятельностью первой советской кинофабрики, где были сняты фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кино", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время в главном здании киностудии открыт киноцентр "Ленфильм" - общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященным истории российского кинематографа и самой студии. Большинство экспонатов музея, за исключением раритетов из известных кинокартин, продолжает использоваться в съемочном процессе.

Первый этаж здания продолжает выполнять свою основную функцию - это главный вход на "Ленфильм". Также здесь расположен сувенирный киоск и пространство "Гараж" - часть выставочной экспозиции с игровым транспортом студии. На втором этаже экспозиция военных фильмов, костюмов, реквизита и мебели. Там же находится зал для совещаний и пресс-конференций. На третьем этаже - кинозал, оборудованный по последнему слову техники, и кафе "Дранковъ", названное в честь первого российского продюсера кино. В пространстве кинотеатра проходят специализированные и фестивальные показы.

Территория, на которой расположена киностудия, после Октябрьской революции была передана кинофабрике "Совкино" (с 1934 года - "Ленфильм"). Объект был введен в эксплуатацию в 1956 году. Главный фасад здания решен с использованием ордерных форм, характерных для сталинского неоклассицизма. В советский период сквер перед главным зданием на месте первоначального сада "Аквариум" сохранился. Центром его планировочной композиции стала круглая клумба, разбитая по оси главного входа.

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