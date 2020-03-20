Новый памятник Жукову на Манежной площади оказался копией на время реставрации

Уже после установки оказалось, что постамент поврежден и не выдержит даже копию, так что ее скоро демонтируют

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Установленная в пятницу на Манежной площади возле Московского Кремля скульптура маршала Георгия Жукова будет демонтирована, позже оригинальный памятник вернут на место после реставрации, сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов в пятницу.

"Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года", - сказал он.

Постамент не выдержит даже временную скульптуру

По словам Емельянова, на месте прежнего памятника установили временную копию, которая отличается от прежней композиции.

"Но сегодня в связи с состоянием постамента решили копию увезти в мастерскую, и после проведения реконструкции вернем исторический памятник на историческое место", - сообщил он.

По словам Емельянова, уже установленную копию демонтируют в ближайшее время, так как выяснилось, что "постамент не столь крепкий, и нужно реставрировать его". "Он не выдержит даже временную скульптуру, так что ее тоже снимут", - сказал он.

Глава Мосгорнаследия добавил, что оригинальный памятник планируется вернуть на прежнее место к 9 мая.

Неожиданные изменения

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщал, что на старом постаменте установили новую скульптуру. При этом прежний памятник Жукову демонтирован и пока находится на Манежной площади.

В новой версии, как и прежде, полководец восседает на коне. При этом правая рука у Жукова теперь не опущена вниз, а отдает честь. Конь, который раньше стоял на всех четырех ногах, теперь держит левую переднюю приподнятой.

Памятник Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором памятника являлся скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Тот памятник неоднократно критиковали.