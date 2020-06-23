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Скончался голливудский режиссер Джоэл Шумахер

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Голливудский режиссер Джоэл Шумахер умер в возрасте 80 лет, сообщает "Би-би-си".

Его представитель сообщил, что режиссер более года боролся с раком.

Первый успех ему принес фильм "Огни святого Эльма", который дал старт карьере актрисы Дэми Мур.

В 1980-е и 1990-е Джоэл Шумахер снял такие картины как "Пропащие ребята", "Коматозники", "Время убивать" и "Клиент". Кроме того, он снял фильмы о Бэтмене "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин".

Его фильм с Майклом Дугласом "С меня хватит!" был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь".

В 2013 году Шумахер снял несколько эпизодов популярного сериала "Карточный домик".

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