Венецианский кинофестиваль сократил программу из-за коронавируса

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Международный Венецианский кинофестиваль сократит количество фильмов, которые смогут принять участие в смотре, а также перенесет часть программ в онлайн и на другие площадки, сообщили организаторы фестиваля.

"Предстоящий Mostra del Cinema, запланированный на 2-12 сентября, пройдет с некоторыми изменениями, которые стали необходимы в соответствии с санитарными протоколами, введенными в связи с чрезвычайной ситуацией с COVID-19. В целях соблюдения обязательных мер, необходимых для обеспечения безопасности участников - в первую очередь благодаря социальному дистанцированию - общее количество фильмов в официальном отборе будет сокращено, хотя и ненамного", - сообщили организаторы.

В традиционном формате пройдет главный конкурс смотра, программа "Горизонты" (Orizzonti), а также внеконкурсная программа. Показы будут проходить в кинотеатрах, где они традиционно проводились на Лидо, с принятием всех мер безопасности, установленных на дату проведения события.

Конкурс Venezia Virtual Reality пройдет полностью в онлайн-формате, а не на острове Лаззаретто Веккио.

Секция Venezia Classici ("Венецианская классика" в рамках которой проходит показ отреставрированных кинолент) будет организована в рамках программы Il Cinema Ritrovato, которую проводит Cineteca di Bologna. Она пройдет с 25 по 31 августа в городе Эмилиан. "Это сотрудничество между двумя фестивалями предлагает беспрецедентное решение чрезвычайной ситуации", - отметили организаторы.

Также в этом году решено отказаться от секции Sconfini для того, чтобы обеспечить максимально возможное количество мест для повторных показов фильмов основных разделов смотра

Вручение наград 77-го Венецианского кинофестиваля состоится 12 сентября.

Победителей определят в следующих категориях: "Золотой лев" за лучший фильм; "Серебряный лев" - за лучшую режиссуру, приз Большого жюри; награды за лучшую женскую и мужскую роли, премия за лучший сценарий, специальный приз жюри, а также награда Марчелло Мастроянни за лучший актерский дебют. Жюри возглавит австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт.