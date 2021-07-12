Права на показ новой картины Серебренникова купили десятки стран

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - За дни Каннского фестиваля права на показ ленты Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" приобрели более десятка стран, сообщили в пресс-службе Sony Pictures, занимающейся прокатом картины в России.

"Компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом (дистрибьютор Imagine), Грецией (Weird Wave), Италией (I Wonder Pictures), Португалией (Films4you), Польшей (Gutek Film), Чешской Республикой и Словакией (Film Europe), странами Балтии (Kino Soprus), странами бывшей Югославии (Megacom)", - перечислили в Sony Pictures.

Также права на прокат картины были проданы Израилю (Lev Cinema/Shani Films), Турции (Fabula Films), Мексике (Cine Canibal) и Индонезии (Falcon Pictures). Во Франции фильм начнут показывать в декабре 2021 года. Ранее также были приобретены права на ее показ в Великобритании, Швейцарии и Германии.

В России картина выйдет в прокат 9 сентября.

"Петровы в гриппе" - совместное производство России, Франции, Германии и Швейцарии. Картина снята по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников.

Чету Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова. Также в ленте снялись Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

По словам Серебренникова, "Петровы в гриппе" - это "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".