Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:58Заразились
на 12.07В России 5 808 473+25 140В мире 186 799 607+339 608

Права на показ новой картины Серебренникова купили десятки стран

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - За дни Каннского фестиваля права на показ ленты Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" приобрели более десятка стран, сообщили в пресс-службе Sony Pictures, занимающейся прокатом картины в России.

"Компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом (дистрибьютор Imagine), Грецией (Weird Wave), Италией (I Wonder Pictures), Португалией (Films4you), Польшей (Gutek Film), Чешской Республикой и Словакией (Film Europe), странами Балтии (Kino Soprus), странами бывшей Югославии (Megacom)", - перечислили в Sony Pictures.

Также права на прокат картины были проданы Израилю (Lev Cinema/Shani Films), Турции (Fabula Films), Мексике (Cine Canibal) и Индонезии (Falcon Pictures). Во Франции фильм начнут показывать в декабре 2021 года. Ранее также были приобретены права на ее показ в Великобритании, Швейцарии и Германии.

В России картина выйдет в прокат 9 сентября.

"Петровы в гриппе" - совместное производство России, Франции, Германии и Швейцарии. Картина снята по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников.

Чету Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова. Также в ленте снялись Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

По словам Серебренникова, "Петровы в гриппе" - это "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".

Каннский фестиваль Кирилл Серебренников Sony Pictures Алексей Сальников

Новости по теме

Новости

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Пандемия коронавируса

Пушкинский музей, ГИМ и Третьяковка не планируют вводить QR-коды

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Умершие знаменитости

Умер экс-вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Умершие знаменитости

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
Пандемия коронавируса

Заболевший COVID-19 Петр Мамонов пятые сутки находится на ИВЛ

Пандемия коронавируса

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');