"Золотую Маску" перенесли на 30 октября

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Церемонию вручения театральной премии "Золотая Маска" перенесли с 15 апреля на 30 октября. Она пройдет в концертном зале "Зарядье", первые показы спектаклей в рамках фестиваля возобновятся в конце июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фестиваля.

Постановки, которые привезти в Москву не получится по организационным причинам, музыкальное и драматическое жюри будет смотреть на сцене родных театров в российских городах.

Афиша фестиваля и информация о начале продажи билетов появятся на сайте "Золотой Маски" уже через две недели.

Работать в "новой реальности" экономически трудно всем культурным учреждениям, отметила гендиректор фестиваля Мария Ревякина. Театры наиболее уязвимы в этой ситуации, в том числе и потому, что основа театрального искусства - живой процесс, уникальное взаимодействие со зрительным залом, объяснила она. По ее мнению, сейчас театрам нужно возвращаться к работе осторожно и с соблюдением всех необходимых ограничений.

Организаторы фестиваля ведут переговоры с театрами, площадками и партнерами, добавила Ревякина. Также они работает и над возобновлением региональной программы в городах России. Первые гастрольные проекты запланированы c 1 по 17 сентября в Благовещенске,

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры, правительства Москвы.