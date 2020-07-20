Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4314 до 4331, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 234 тыс. 123 случая заражения COVID-19, 170 тыс. 918 человек вылечились от инфекции.