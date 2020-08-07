На господдержку выдвинули сериалы "Мертвые души" и "Грозный"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Восемь телесериалов, в том числе современная экранизация "Мертвых душ" с Евгением Цыгановым в роли Чичикова и "Грозный" с Сергеем Маковецким в роли престарелого царя, претендуют на финансовую поддержку Минкультуры РФ.

Презентация работ прошла в пятницу перед членами экспертного совета Минкультуры и экспертами Российского военно-исторического общества в пятницу.

Современная экранизация классического романа Николая Гоголя "Мертвые души" режиссера Григория Константинопольского с Цыгановым в главной роли вызвала самые громкие аплодисменты у собравшихся. Короткий по нынешним временам (всего 4 серии) многосерийный фильм снимается на студии "Лукфильм" (сериалы "Обычная женщина" и "Эпидемия") продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Сюжет развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не "скупает" мертвые души у недалеких провинциалов, в продает им места на кладбище рядом со знаменитостями.

Историческую многосерийную драму "Грозный" для канала "Россия" (ВГТРК) снимает студия "Москино", режиссер - Алексей Андрианов, ранее снявший сериалы "София" и "Годунов". Сериал, который состоит из двух фильмов по четыре серии, рассказывается о жизни Ивана IV Грозного. Первая часть посвящена раннему правлению царя, его в этой роли сыграет Александр Яценко, известный по ролям в фильмах "Оттепель" и "Аритмия". Во второй части главного героя играет Сергей Маковецкий.

Режиссер Оксана Карас снимает для киностудии КИТ (входит в холдинг "Газпром-медиа") телесериал "Чиновница" с Валерией Толстогановой в главной роли. Генпродюсерами выступили Джаник Файзиев, Рафаэль Минасбекян и Игорь Мишин, сценарий написали Мария Меленевская и Денис Уточкин.

По сюжету 8-серийного сериала, премьера которого пройдет на Первом канале, чиновница регионального Минздрава Арина Алферова отказывается быть частью коррупционной цепочки, в которую входят она сама, ее коллега-любовник, министр и местный олигарх.

8-серийный телесериал к столетию Службы внешней разведки (СВР) "Фитин" режиссера Кирилла Белевича, посвященный судьбе работе советской разведки в довоенный и военный периоды, планирует снять кинокомпания "Точка". Эта история рассказана через призму личности самого молодого начальника советской внешней разведки - Павла Фитина, который занимал этот пост с 1939 по 1946 год.

О непростой судьбе одной из самых известных и любимых советских актрис Фаины Раневской будет рассказано в сериале "Фаина", съемки которого откладываются не один год, из-за чего пока даже не известно, кто сыграет её саму. Режиссером 8-серийного фильма выступает Дмитрий Петрунь, продюсер - Андрей Тартаков (кинокомпания "Star Media"), автор сценария - Лариса Жолобова. Сериал планируется снять к 125-летию актрисы, то есть уже в 2021 году.

Кинокомпания "Нон-Стоп Продакшн" Александра Роднянского и Сергея Мелькулова представила многосерийный телевизионный фильм "Седьмая симфония" режиссера Александра Котта. В нем рассказывается о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. По сюжету главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу, было поручено собрать оркестр и начать репетиции, но музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в городе фактически не осталось.

Сериал на 8 серий режиссера Сергея Гицбурга студии Star Media является байопиком об одном из самых известных деятелей Военно-Морского Флота СССР Николае Герасимовиче Кузнецове. В роли Кузнецова - Павел Трубинер.

Также на господдержку претендует многосерийная историческая драма "Союз спасения. Время гнева" режиссёра Никиты Высоцкого, также написавшего сценарий к сериалу, студии "Дирекция кино", продюсер - Анатолий Михайлов. Как рассказали авторы, идея более обстоятельного описания событий, представленных ими в фильме "Союз спасения", премьера которого прошла в декабре прошлого года, родилась после неожиданно широкого отклика на их работу.