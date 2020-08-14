Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Художник-каллиграф Покрас Лампас Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Порядка пяти работ художника-каллиграфиста Покраса Лампаса, которые он накануне создал в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства "Карт-бланш", были испорчены вандалами в течение суток после появления.

"На моем новом арт-объекте, созданном сегодня ночью в сквере у театра драмы в Екатеринбурге, ... (кто-то - ИФ) нарисовал экспрессивные ... (неприличные символы - ИФ). Причем не только на нем, а также и на Уралмаше, где я создал серию работ с Манифестом Каллиграфутуризма 2.0 в рамках фестиваля", - написал он в инстаграме в пятницу.

Так, на фотографиях, опубликованных Лампасом, видно, что вандалы нанесли неприличные изображения нежно-голубой краской поверх как минимум пяти работ художника, в том числе на куб в сквере около Свердловского академического театра драмы.

Художник выразил готовность восстановить в пятницу одну из работ.

"Я конечно, понимаю, что эти люди (...) могут испортить ее еще раз или бесконечное количество раз. Если вы сами как жители и горожане считаете, что город заслуживает, например, черный куб, белый куб, куб без моей работы (...) - это ваше полное право", - сказал в своем видеобращении к екатеринбуржцам художник.

Как сообщалось ранее, новая работа художника Покраса Лампаса появилась в рамках фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" в сквере возле Свердловского академического театра драмы в Екатеринбурге, где более года назад прошли акции против строительства храма святой Екатерины. Также новые работы Лампаса были созданы на Уралмаше.

Прошлым летом в Екатеринбурге дорожные службы чуть не закатали в асфальт работу Покраса Лампаса "Супрематический крест". Художник выразил намерение восстановить ее, но это встретило протест верующих, которые заявили, что крест - это священный символ и по нему нельзя ходить. Тем не менее, работа все же была восстановлена.