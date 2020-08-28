Российский национальный оркестр откроет сезон фестивалем 7 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Свой юбилейный - тридцатый - сезон Российский национальный оркестр (РНО) традиционно открывает Большим фестивалем, который пройдет в Москве уже в двенадцатый раз, сообщили "Интерфаксу" в администрации РНО.

Фестиваль в концертном зале имени Чайковского станет первым полномасштабным концертным проектом после почти полугодового карантина и запрета на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с пандемией COVID-19. Хотя в изначальные планы были внесены коррективы, связанные с участием иностранных артистов, а сами концерты состоятся с соблюдением всех требований безопасности, фестиваль, по замыслу организаторов, должен стать "зримым символом возвращения к формату встреч артистов и публики в концертных залах".

На открытии фестиваля 7 сентября прозвучат произведения Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса. Солировать в Третьем концерте венского классика будет Михаил Плетнев. За дирижерский пульт встанет швейцарский маэстро Миша Дамев.

11 сентября РНО и творческий тандем пианиста Михаила Плетнева и швейцарского дирижера Миши Дамева представят программу из произведений западноевропейского музыкального наследия. Первое отделение составили сочинения Камиля Сен-Санса. Прозвучит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Предварит его симфоническая поэма "Пляска смерти". Кульминацией программы станет исполнение Второй симфонии Брамса.

16 сентября программу с участием молодых солистов представит Дмитрий Корчак. В этот вечер всемирно известный тенор предстанет в качестве дирижера. Прозвучит Седьмая симфония Бетховена. Кульминацией вечера станет исполнение Мессы № 2 Франца Шуберта. В качестве солистов в ней выступят артисты Молодежной оперной программы Большого театра: сопрано Мария Мотолыгина, тенор Давид Посулихин и бас Алексей Кулагин.

21 сентября симфоническую программу из произведений Родиона Щедрина и Петра Ильича Чайковского представит художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев. Откроет концерт "Кармен-сюита" - музыка одноактного балета на основе фрагментов оперы Бизе, созданная Родионом Щедриным. Во втором отделении прозвучит Третья оркестровая сюита Чайковского.

Ярким событием фестиваля станет оперетта Иоганна Штрауса-сына "Летучая мышь", которая прозвучит в концертном исполнении 26 сентября. Этот вечер станет совместным проектом РНО и Московского музыкального театра "Геликон-опера". Главные партии исполнят ведущие солисты театра, хор "Геликон-оперы", а за дирижерский пульт РНО встанет главный дирижер Московского государственного академического театра оперетты Константин Хватынец.

Кульминацией и завершением фестиваля 1 октября станет Большая месса Моцарта. В исполнении примут участие известные солисты, в том числе звезда мировой оперной сцены, сопрано Юлия Лежнева. За дирижерский пульт в этот вечер встанет художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев.