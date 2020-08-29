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Всероссийская акция "Ночь кино" пройдёт в пятый раз

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Всероссийская ежегодная акция "Ночь кино" в пятый раз пройдет в России, но из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в акции примут участие 69 субъектов РФ, в программу показов вошли фильмы "Холоп" Клима Шипенко и "Лед 2" Жоры Крыжовникова.

Начало акции запланировано на 20.00 по местному времени. В программу этого года вошли анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4", один из самых популярных отечественных сиквелов "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко. Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов, в акции смогут принять участие 69 субъектов РФ. "К сожалению, 16 регионов на сегодняшний день принять участие в акции не смогут из-за продления режима ограничений по коронавирусу. Но 69 регионов подтвердили свое участие и заявили намного больше площадок, чем в прошлом году", - сообщил Тельнов на пресс-конференции.

В акции задействовано более 2,5 тысяч площадок по всей стране. Трансляция акции будет проводиться на сайте Культура.РФ. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

В Москве в рамках акции запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках - в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях. "Ночь кино" откроется в кинотеатре "Москино Космос" премьерой созданного Москино монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней" с живой музыкальной озвучкой.

Как рассказали в пресс-службе "Москино", центральным событием акции станет кураторская программа журнала "Искусства кино", которая откроется в Цифровом деловом пространстве, а также пройдет в кинотеатрах "Москино Космос" и "Москино Салют", "Иллюзионе", Центре документального кино, Третьяковской галерее и в летнем кинотеатре "Москино Музеон".

Среди картин, которые будут показаны зрителям - драма-лабиринт "Транзит" Кристиана Петцольда, история чувственного пробуждения "Видение" Наоми Кавасэ с Жюльет Бинош в главной роли, антиутопия Каролин Поджи и Джонатана Винеля "Джессика навсегда", притча братьев Дарденн "Молодой Ахмед" и сюрреалистическая автобиография "Бесконечная поэзия" Алехандро Ходоровски.

Помимо зарубежных фильмов в программу вошли дебют Артема Айсагалиева "Бабай", триллер Дмитрия Мамулия "Преступный человек", участвовавший в 76-ом Венецианском кинофестивале, а также российские сериалы "Хороший человек" Константина Богомолова, "Игра на выживание" Карена Оганесяна и "Последний министр" Романа Волобуева. После всех показов состоятся встречи и обсуждения фильмов с режиссерами и съемочными командами.

В кинотеатрах Москино, культурных центрах, Музее Москвы и Музее космонавтики состоятся показы советских кинокартин из коллекции Госфильмофонда к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: "Два бойца", "Сын полка", "Жди меня", "Небесный тихоход", "Подвиг разведчика" и другие.

Театр "Современник" покажет на Другой сцене картину "Строится мост" 1965 года, роли в котором исполнили ведущие артисты и основатели театра - Олег Ефремов, Олег Табаков, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачова. На "Кинопаркинге" (бесплатный автокинотеатр Московского транспорта на парковке возле станции метро "Филатов луг") в "Ночь кино" покажут культовую драму "Побег из Шоушенка".

Также к акции в трети раз присоединится ГМИИ имени Пушкина, где в Итальянском дворике состоится дискуссия, которую проведут художник-постановщик и куратор Московской школы кино Аддис Гаджиев и заведующий отделом искусства старых мастеров Пушкинского музея Вадим Садков. Темой разговора станет отзвук живописи Брейгеля и Босха в современном кинематографе.

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдёт в пятый раз. Во время акции кинотеатры и музеи проводят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный.

Ночь кино

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