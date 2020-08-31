Президент ФЕОР назвал первое в СССР "пособие по толерантности"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода от имени организации поздравил народного художника России Леонида Шварцмана со 100-летним юбилеем и назвал созданный им мультфильм про Чебурашку первым в СССР "пособием по толерантности".

"Созданные Вами герои научили нас очень многому: мультфильм "Чебурашка" можно назвать первым в Советском Союзе общедоступным пособием по толерантности, "Снежная королева" - трогательная поэма о любви и преданности, побеждающих все мыслимые и немыслимые преграды, "Золотая антилопа" - ода бескорыстности в настоящей дружбе", - написал он.

Раввин отметил, что герои, созданные Шварцманом, уже более полувека радуют детей, учат их дружить и прощать, стремиться к знаниям, заботиться об окружающих, ценить добро. Он добавил, что считает художников-мультипликаторов "одними из самых влиятельных людей, ведь во многом именно они знакомят ребенка с устройством мира и общества, рассказывают, что такое хорошо и что такое плохо, что является красивым, что неправильным".

Шварцману он пожелал крепкого здоровья, энергии, сил и творческого вдохновения.

Леониду Шварцману 30 августа исполнилось сто лет. Он - советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, постановщик серии анимационных фильмов про Чебурашку, а также мультфильмов "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Обезьянки", "38 попугаев". Лауреат российских и международных