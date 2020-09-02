Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью Клюева

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Борис Клюев, скончавшийся во вторник на 77- году жизни, обладая уникальным талантом и трудолюбием, заслужил поистине народную любовь и признание, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Сегодня на 77-м году ушел из жизни Борис Владимирович Клюев, заслуживший своим творчеством поистине народную любовь и признание. Это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества и отечественного кинематографа. Актер, театральный педагог и профессор - в любом деле он проявлял себя исключительным профессионалом", - сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Она отметила, что Клюев, "обладая уникальным талантом и трудолюбием, был успешен на сцене, сыграв свыше 70 ролей, и в кино, где зрителю запомнились его герои - граф Рошфор, Майкрофт Холмс, Трианон и многие другие".

"Борис Владимирович гармонично влился и в современные художественные форматы. Его блестящая игра в отечественных сериалах была понятна зрителю и не оставляла никого равнодушным. (...) Таким его и запомнят - талантливым, отзывчивым, веселым и ироничным", - добавила она.

Ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Борис Любимов, говоря о Клюеве, отметил его доброту к людям.

"Давать ему оценку как артисту кино, как артисту театра - сейчас, что называется, не до этого. Лучше сказать о человеческих его качествах, о его предельной доброте по отношению к студентам, его добродушному юмору, никогда его не покидавшем, его потрясающему мужеству, с которым он сопротивлялся болезни", - сказал Любимов "Интерфаксу".

Режиссер Владимир Фокин отметил, что артист был ярким и разнообразным актером и педагогом.

"Он выдающийся человек, потрясающий. Он обладал специфической внешностью, которая по канонам русской актерской школы, могла бы дать ему возможность играть злодеев, и он мог всю жизнь их играть, но он играл самые разнообразные роли, характерные", - сказал Фокин.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Актер театра и кино, театральный педагог, профессор. Был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра. Художественный руководитель двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой мастерства актера. На его счету более 100 ролей в театре и кино.