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В Москве простятся с народным артистом РФ Борисом Клюевым

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Клюевым, скончавшемся 1 сентября на 77-м году жизни, пройдет в Малом театре.

Прощание начнется в 11:00 на Основной сцене Малого театра. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище, сообщила ранее директор театра Тамара Михайлова.

КультураУмер народный артист России Борис КлюевУмер народный артист России Борис КлюевЧитать подробнее

Клюев скончался вечером во вторник, 1 сентября. Как сообщила "Интерфаксу" Михайлова, артист долго болел и умер от онкологии.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Актер театра и кино, театральный педагог, профессор. Был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра. Художественный руководитель двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой мастерства актера.

На его счету более 100 ролей в театре и кино. Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), где он исполнил роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", где Клюев исполнил роль графа Орлова. В начале 1980-х снялся в серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", сыграв Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика.

Последней самой известной ролью Клюева стал Николай Петрович Воронин в ситкоме "Воронины".

Москва кино театр Борис Клюев

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