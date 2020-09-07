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Всемирный союз староверов откроет фестиваль кино имени Саввы Мамонтова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник в Москве начнется фестиваль документального кино имени Саввы Мамонтова, организованный Всемирным союзом староверов.

"Учреждая фестиваль документального кино, мы решаем две задачи: прежде всего, достаем из-под спуда (из забвения - ИФ) несправедливо забытое имя Саввы Мамонтова, которого многие из современников сравнивали со знаменитым Козимо Медичи за его меценатский вклад в культуру Серебряного века России. Кроме того, мы поможем молодым режиссерам и продюсерам документального кино проходить через цензуру и коррупционные препятствия в процессе творческого создания фильмов", - сказал журналистам в понедельник глава союза Леонид Севастьянов.

Фестиваль продлится до конца года, по его итогам будет выбран лучший фильм. В рамках фестиваля планируется показать десять документальных лент, выбранных международным жюри. Кинофорум начнется показом фильма "Старая вера - новая земля" режиссера Сергея Головецкого об эмиграции староверов Забайкалья в Австралию.

кино Всемирный союз староверов

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