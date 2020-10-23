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Подмосковные музеи ушли в онлайн

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Музеи Подмосковья закрылись, но продолжают работать онлайн, сообщили в областном Министерстве культуры.

Пандемия коронавируса

Всего в регионе 70 музеев.

Сейчас их сотрудники готовят рубрики о работе реставраторов и хранителей музейных коллекций, о прогулках по достопримечательным местам, а делают обзоры экспозиций и рассказы о конкретных экспонатах.

Сайт музея "Новый Иерусалим" предлагет виртуальные туры по прошедшим выставкам "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени" и "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья". Также там выйдет несколько материалов по недавно открывшейся выставке "Возвращение в усадьбу" и цикл видеороликов из серии "Музей ближе".

Онлайн-экскурсии организованы в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово", Мелиховской школе, Музее писем А.П. Чехова, усадьбе "Лопасня-Зачатьевская".

Дмитровский кремль представил рубрику "Ольговиана", которую музей готовил на выдвижение президентского гранта в направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства". Там представлены наиболее интересные экспонаты, переданными из усадьбы "Ольгово" в фонды музея.

Самые интересные онлайн-проекты примут участие в акции "Ночь искусств" 3 ноября, пообещали в Минкультуры. Акция пройдет только онлайн.

С 21 октября в Московской области посетить можно только територии музеев и парки, а сами музеи закрыты из-за пандемии.

Московская область коронавирус Новый Иерусалим Фаберже Дмитровский кремль Ольгово Мелихово Минкультуры

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