Минкультуры предложило выделить 238 млн рублей частным циркам на корм

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры сообщило, что внесло в правительство проект распоряжения о предоставлении 238 млн рублей частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам на содержание животных и корм. Чиновники подсчитали, что это поможет содержать больше 50 000 животных.

Возможность получить госсубсидии на зарплаты сотрудникам у частных цирков и зоопарков была, отметили в ведомстве. Поэтому Минкультуры попросило правительство о помощи для животных. Запрошенная сумма была рассчитана с учетом рациона разных видов.

"Субсидию смогут получить организации, работающие в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформившие животных надлежащим образом", - заверили в министерстве.

Ранее Минкультуры создало реестр частных цирков и зоопарков, который насчитывает 106 (45 цирков и 61 зоопарк) организаций и индивидуальных предпринимателей.