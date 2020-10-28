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Минкультуры пообещало гранты и субсидии частным театрам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры создало реестр частных театров, в него вошли 336 организаций, они смогут претендовать на гранты в размере 1 млн рублей на новые постановки и фестивали, также на субсидии на реализацию творческих проектов. Как сообщила пресс-служба ведомства, частные театры получат поддержку впервые.

Экономический кризис

Там напомнили, что Бюджетный кодекс не позволяет министерствам напрямую финансировать частные институции. Однакоо Минкультуры считает, что несет ответственность за все театральное пространство страны и постарается по возможности поддержать частные театры - в соответствии с законодательством и на конкурсной основе".

В качестве субсидий на реализацию творческих проектов (премьер, театральных фестивалей, гастролей) будет выделена специальная квота на поддержку частных театров, существующих в форме НКО. Эти целевые средства будут также распределены на конкурсной основе, сообщили в ведомстве.

С 2021 года частные театры смогут участвовать в программе "Большие гастроли" наряду с федеральными и региональными театрами. В Минкультуры отметили, что "это чрезвычайно важно для популяризации частных театров, их творческого развития. Благодаря этой инициативе лучшие постановки и коллективы частных театров смогут ездить со своими программами по стране".

В реестре министерства значится 366 частных театров, в которых работает около 5500 человек. В Москве частных театров 101, в Петербурге - 79. Они существуют в различных организационно-правовых формах: ООО, НКО, некоммерческое партнерство и другие.

"71% частных театров не имеет собственных площадок, и они вынуждены их арендовать со всеми вытекающими затратами на арендные платежи", - уточнили в министерстве.

Ранее на заседании Совета по культуре и искусству глава Союза театральных деятелей Александр Калягин попросил президента Владимира Путина оказать поддержку негосударственным театрам.

Минкультуры Александр Калягин коронавирус

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