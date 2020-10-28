Минкультуры пообещало гранты и субсидии частным театрам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры создало реестр частных театров, в него вошли 336 организаций, они смогут претендовать на гранты в размере 1 млн рублей на новые постановки и фестивали, также на субсидии на реализацию творческих проектов. Как сообщила пресс-служба ведомства, частные театры получат поддержку впервые.

Там напомнили, что Бюджетный кодекс не позволяет министерствам напрямую финансировать частные институции. Однакоо Минкультуры считает, что несет ответственность за все театральное пространство страны и постарается по возможности поддержать частные театры - в соответствии с законодательством и на конкурсной основе".

В качестве субсидий на реализацию творческих проектов (премьер, театральных фестивалей, гастролей) будет выделена специальная квота на поддержку частных театров, существующих в форме НКО. Эти целевые средства будут также распределены на конкурсной основе, сообщили в ведомстве.

С 2021 года частные театры смогут участвовать в программе "Большие гастроли" наряду с федеральными и региональными театрами. В Минкультуры отметили, что "это чрезвычайно важно для популяризации частных театров, их творческого развития. Благодаря этой инициативе лучшие постановки и коллективы частных театров смогут ездить со своими программами по стране".

В реестре министерства значится 366 частных театров, в которых работает около 5500 человек. В Москве частных театров 101, в Петербурге - 79. Они существуют в различных организационно-правовых формах: ООО, НКО, некоммерческое партнерство и другие.

"71% частных театров не имеет собственных площадок, и они вынуждены их арендовать со всеми вытекающими затратами на арендные платежи", - уточнили в министерстве.

Ранее на заседании Совета по культуре и искусству глава Союза театральных деятелей Александр Калягин попросил президента Владимира Путина оказать поддержку негосударственным театрам.