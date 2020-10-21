Пострадавшим от COVID-19 зоопаркам РФ выделили 200 млн рублей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На поддержку зоопарков, которые пострадали из-за закрытия во время пандемии коронавируса, выделено 200 млн рублей, сообщил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.

По его словам, федеральным учреждениям культуры было выделено порядка 3,8 млрд. "Плюс, то, что нам удалось, поддержали зоопарки, порядка 200 млн, хотя это не является нашими учреждениями, относятся к нам ровно потому, что у зоопарков есть фонды", - сказал Обрывалин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ создало реестр частных цирков и зоопарков, в него вошли более 100 организаций.

"Теперь существует реестр частных зоопарков и цирков, мы знаем, что таких 45 цирков и 61 зоопарк - всего 106 организаций. Мы смогли провести анализ и просчитать все выпадающие доходы, и соответствующие документы были направлены в правительство", - сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова.