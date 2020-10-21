Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24Заразились
на 21.10В России 1 447 335+15 700В мире 40 783 295+387 768

Пострадавшим от COVID-19 зоопаркам РФ выделили 200 млн рублей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На поддержку зоопарков, которые пострадали из-за закрытия во время пандемии коронавируса, выделено 200 млн рублей, сообщил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.

По его словам, федеральным учреждениям культуры было выделено порядка 3,8 млрд. "Плюс, то, что нам удалось, поддержали зоопарки, порядка 200 млн, хотя это не является нашими учреждениями, относятся к нам ровно потому, что у зоопарков есть фонды", - сказал Обрывалин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ создало реестр частных цирков и зоопарков, в него вошли более 100 организаций.

"Теперь существует реестр частных зоопарков и цирков, мы знаем, что таких 45 цирков и 61 зоопарк - всего 106 организаций. Мы смогли провести анализ и просчитать все выпадающие доходы, и соответствующие документы были направлены в правительство", - сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Минкультуры

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Путин заявил, что у властей нет планов вводить жесткий карантин в РФ

Путин заявил, что у властей нет планов вводить жесткий карантин в РФ

Один из ростовских районов признал напряженность с поставкой кислорода в больницы

Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ

Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ

ФАС признала заявления о дефиците сахара в РФ необоснованными

Авария на ТЭЦ в Норильске

Матвиенко призвала избавить Норильск от карманных чиновников "Норникеля"

Матвиенко призвала избавить Норильск от карманных чиновников "Норникеля"

Гинцбург допустил превращение COVID-19 в природно-очаговую инфекцию

Изменение Конституции

Крашенинников объяснил, зачем нужен запрет публикации особых мнений судей КС

Минстрой высказался по поводу отмены платы за ЖКХ для семей с низким доходом

Изготовителя ИВЛ "Авента-М" привлекли к административной ответственности

Изготовителя ИВЛ "Авента-М" привлекли к административной ответственности

ФСБ сообщила о задержании двух членов банды Басаева и Хаттаба

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');