Росгосцирк отложил полноценный запуск цирков

Пока госкомпания теряет 10 млн рублей в сутки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Росгосцирк пока откладывает возобновление полноценной работы цирков и ждет на это разрешения властей регионов к осени, заявил гендиректор госкомпании Владимир Шемякин.

Некоторым регионам циркам разрешили работать, но только с 50%-ным заполнением зала, уточнила его заместитель Елизавета Гамбург. Однако в Росгосцирке считают, что при таком количестве зрителей работа будет убыточной, и решили ждать разрешения на работу со стопроцентной посадкой.

"Как только у нас будет разрешение, мы приступим к открытию цирков. Пока же мы готовимся к открытию, времени зря не теряем: идут репетиции, проводим текущий ремонт", - сказал Шемякин и добавил, что ждет, что вирус пройдет. По его словам, цирки также закупают антисептики и маски для зрителей и репетиций.

По словам Шемякина, вся структура Росгосцирка в целом теряет порядка 10 млн рублей в сутки: деньги уходят, в том числе, на уход за животными и на зарплаты сотрудникам, которые не снижались в период пандемии, а доходы остаются нулевыми.

Всего в структуру Росгосцирка входят 38 цирков, пять цирков-шапито. Это 1000 животных, 1500 артистов и 3000 сотрудников, уточнила Гамбург.