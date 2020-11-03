Объявлен кастинг среди актрис для съемок фильма на МКС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Первый канал, "Роскосмос" и студия Yellow, Black and White объявили всероссийский кастинг среди актрис на главную роль в фильме "Вызов", съемки которого пройдут на МКС в следующем году.

"Мы ищем женщину, способную сыграть свою роль на Земле, а затем выдержать сложнейшую подготовку, полететь в космос и там, в состоянии невесомости, также решить сложнейшие съемочные задачи. Именно поэтому мы совместно с Первым каналом и госкорпорацией "Роскосмос" объявляем всероссийский кастинг", - сообщил генпродюсер студии Алексей Троцюк, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Первого канала.

У претендентки должно быть российское гражданство, возраст - от 25 до 45 лет, рост - от 150 до 180 см, вес - от 50 до 75 кг. Она должна владеть базовым английским языком.

На сайте Первого канала размещено творческое задание для желающих принять участие в отборе. Необходимо записать так называемую "самопробу" (снять на видео указанный монолог) и загрузить ее на страницу конкурса. По итогам рассмотрения присланных работ - в течение месяца - отобранные кандидаты будут приглашены на очные кастинги.

"По окончании первого этапа для дальнейшего участия в конкурсе приемная комиссия отберет до 30 финалисток. По итогам финальной части конкурса определятся две его победительницы – будущая исполнительница главной роли и ее дублер", - поясняется в сообщении.

Врачебно-экспертная комиссия проведет комплексную оценку финалисток конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также оценит их физическую подготовку, уровень образования и профессиональной пригодности.

"Успешно выдержавшие летную комиссию кандидаты будут зачислены в Школу космонавтов, где им предстоит пройти трехмесячный учебно-тренировочный курс подготовки в ежедневном режиме", - отмечается в сообщении.

"У профессиональных актрис, которых мы ищем, прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить свою самую романтическую мечту и отправиться к звездам. Став при этом большой международной звездой", - отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, слова которого приводятся в сообщении.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что в данном проекте важна не только демонстрация героизма и высокого профессионализма космонавтов, но и "отработка возможности ускоренной подготовки к такому полету и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции".

"Это своеобразный космический эксперимент. Отобранной конкурсом и медкомиссией актрисе предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа", - пояснил Рогозин.

22 сентября пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что для съемок нового художественного фильма режиссера Клима Шипенко о космосе на борт Международной комической станции (МКС) будет отправлен актер-исполнитель главной роли. Это произойдет осенью 2021 года.

Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта также станут гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, а также генпродюсеры студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Накануне стало известно, что исполнительницей главной роли станет женщина. Решение принято продюсерами картины в интересах сюжета.