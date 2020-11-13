"Роскосмос" решил оформить как товарный знак фразу Гагарина "Поехали!"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" инициировал регистрацию ряда исторических обозначений и слоганов в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны предприятий, не имеющих отношения к космической отрасли, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В пресс-службе не уточнили "Интерфаксу", какие именно товарные знаки, помимо фразы Юрия Гагарина "Поехали!", планируется зарегистрировать.

В "Роскосмосе" отметили, что в последнее время наблюдается повышенный интерес к теме космоса, который влечет создание различных товаров космической тематики. С некоторыми такими проектами госкорпорация сотрудничает, однако есть случаи незаконного использования всем известных символов и обозначений. Как уточнили в пресс-службе, регистрацией таких обозначений, а также выявлением и предупреждением нарушений в этой области сейчас и занимаются в "Роскосмосе".

"Несмотря на историческую взаимосвязь, не все бренды и образы смогут стать товарными знаками или свободно использоваться корпорацией в целях популяризации ракетно-космической отрасли и защиты интересов российских граждан, так как они уже являются зарегистрированными товарными знаками различных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - сообщает госкорпорация.

Там пояснили, что на данный момент процесс регистрации не завершен и по каким классам корпорации удастся обеспечить правовую охрану - пока неизвестно.