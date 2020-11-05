Скончался бывший клавишник рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Британский рок-музыкант Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителей экс-клавишника группы Uriah Heep.

Отмечается, что он болел уже некоторое непродолжительное время.

Хенсли присоединился к группе в 1969 году и стал автором многих песен, которые стали хитами. В их числе такие композиции как Easy Livin', Stealin' и Lady in Black.

Еще в составе Uriah Heep музыкант записал сольный альбом, а оставил рок-группу в 1980 году. После этого он присоединился к группе Blackfoot, затем создал свой собственный коллектив Ken Hensley & Live Fire.

Впоследствии Хенсли неоднократно выступал вместе с бывшими коллегами по Uriah Heep.