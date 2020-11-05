Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:57Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Скончался бывший клавишник рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Британский рок-музыкант Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителей экс-клавишника группы Uriah Heep.

Отмечается, что он болел уже некоторое непродолжительное время.

Хенсли присоединился к группе в 1969 году и стал автором многих песен, которые стали хитами. В их числе такие композиции как Easy Livin', Stealin' и Lady in Black.

Еще в составе Uriah Heep музыкант записал сольный альбом, а оставил рок-группу в 1980 году. После этого он присоединился к группе Blackfoot, затем создал свой собственный коллектив Ken Hensley & Live Fire.

Впоследствии Хенсли неоднократно выступал вместе с бывшими коллегами по Uriah Heep.

Хроника 05 января 2019 года – 05 ноября 2020 годаУмершие знаменитости
Великобритания

Новости
Умершие знаменитости

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва
Умершие знаменитости

Скончался Шон Коннери

Скончался Шон Коннери

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Неизвестные облили и повредили экспонаты на Музейном острове в Берлине

"Ночь искусств" в России в ноябре пройдет онлайн

"Ночь искусств" в России в ноябре пройдет онлайн
Умершие знаменитости

Умерла Ирина Скобцева

Умерла Ирина Скобцева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');