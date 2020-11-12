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В Хакасии нашли возможные останки женщин-воинов раннего железного века

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Хакасии при раскопках кургана 9 памятника Казановка-6 нашли могилу раннего железного века, предположительно, с останками женщин-воинов. Об этом сообщил начальник Аскизской археологической экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии (Новосибирск) Антон Выборнов.

"В этой могиле найдены предметы оружия, которые были у каждого из захороненных, а часть этих захороненных - женщины. Это вопрос, который требует своего дорешения, доосмысления, это не совсем тривиальная история ", - сказал он на пресс-конференции.

В могиле были захоронены мужчина и две женщины, смещения тел археологи не выявили, поэтому предполагают, что их похоронили одновременно.

Тагарская культура считается кочевой, однако ее представители занимались не только скотоводством, но и земледелием.

"Это кочевники, это скифы. Правда, для тагарской культуры есть несколько нюансов - есть признаки оседлости населения этой культуры", - сказал археолог.

"С моей точки зрения, для традиционной культуры раннего железного века строгая дифференциация, что мужчины - это воины, а женщины - это швеи с шилом, невозможна", - добавил Выборнов.

Раскопки проводились на месте расширения железной дороги по линии Междуреченск-Тайшет в Аскизском районе Хакасии.

Тагарская культура, представители которой жили в Минусинской котловине в нынешних Хакасии и Красноярском крае, а также на северо-востоке нынешней Кемеровской области, относится к X-III векам до н.э.

Хакасия Казановка-6 тагарская культура ИАЭТ Антон Выборнов

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