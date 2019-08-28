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В Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Останки 227 детей найдены в Перу на раскопках в Уанчако близ столицы страны Лимы. Как сообщает Daily Mail, по мнению археологов, это крупнейшее подобное захоронение.

Ученые обнаружили останки детей в возрасте от 4 до 14 лет, которых в доколумбову эпоху принесли в жертву богам. По версии экспертов, их могли принести в жертву в надежде на улучшение погоды, например из-за наблюдаемого в регионе феномена "Эль-Ниньо".

Погибшие дети, предположительно, принадлежали к цивилизации Чиму, которая исчезла в 1475 году после ее завоевания инками.

Ранее в этом году на двух площадках в районе Уанчако были найдены в общей сложности тела 269 детей и 466 лам. Тогда исследователи также предположили, что местные племена пытались задобрить богов из-за резкого изменения климата, вызванного эффектом "Эль-Ниньо", предсказать который невозможно.

Археологи подчеркивают, что это не последняя такая находка. "Где бы мы ни копнули - там тело", - говорят они.

Перу

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