Археологи нашли в Турции предполагаемую могилу внучки царицы Тамары

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На северо-западе Турции археологи нашли могилу предположительно внучки грузинской царицы Тамары - легендарной княжны Гурджи-Хатун, сообщило посольство Грузии в Анкаре. Дипмиссия начала изучать поступившую информацию.

Саркофаги, предположительно принадлежащие Гурджи-Хатун и ее сыну, сельджукскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II , обнаружили в районе Пасинлер города Эрзурум.

Тамара - Гурджи-Хатун была внучкой правившей на стыке 12-13 веков царицы Тамары и дочерью царицы Русудан. В 1236 году, когда ей было 13 лет, ее выдали замуж за 17-летнего Румского султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II. По условиям брака она сохранила православие.

Султан звал Тамару Гурджи-Хатун (Грузинская госпожа). Историки утверждают, что султан хотел отчеканить ее лицо на монетах, но это было запрещено в исламе, и тогда он прибегнул к хитрости, выпустив в 1236 году монеты, на которых был выбит ее знак: Солнце в зодиаке Льва. Принято считать, что "солнце", изображенное на монете, - это Гурджи-Хатун. Позднее это стало одной из самых знаменитых на Востоке эмблем "Шир у Хуршид" ("Лев и Солнце").

После смерти султана его вдова вышла замуж за возглавившего государство визиря Муин Эд-дина Сулеймана Фервани.

Историки считают, что Гурджи-Хатун поддерживала дружеские отношения с философом и поэтом Джелал эд-дином Руми - основателем в Коньи ордена дервишей-суфиев и была членом этого ордена, который был открыт для представителей любой монотеистической религии.

Достоверных письменных источников о последних годах Гурджи-Хатун нет, так же как и неизвестным до сегодняшнего дня оставалось место ее захоронения.