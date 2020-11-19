Единственному дельфинарию Петербурга предложили 4 адреса для переезда

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга предложили единственному в городе дельфинарию, который выселяют из здания на Крестовском острове, четыре участка для строительства на выбор. Об этом сообщил представитель городского Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Это участки в Шипкинском переулке (Фрунзенский район), в районе пересечения Долгоозерной и Парашютной улиц (Приморский район), на Гостилицкой улице (Петродворцовый район) и в Кировском районе на проспекте Ветеранов. Это предложение пока направлено в городской комитет по культуре.

В середине октября руководство дельфинария сообщило, что учреждение закроется: срок аренды помещения истекал 30 октября, владелец здания не хотел продлить договор, а планировал капитальный ремонт, новое помещение для дельфинов власти не предложили.

На сайте дельфинария было объявление, что он закроется в конце октября и переедет в другой регион, если не найдет новое помещение. Затем сотрудники приписали, что благодаря поддержке читателей сайта они получили возможность работать еще и в ноябре. Последнее представление состоится 22 ноября.

По данным СМИ, дельфинарий временно переедет на Черное море.