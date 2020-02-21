Политехнический музей с марта закроет экспозицию на ВДНХ перед открытием исторического здания

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Интерактивная экспозиция Политехнического музея на ВДНХ закрывается 1 марта, сообщили в пресс-службе выставки.

"Политехнический музей закрывает свой павильон на ВДНХ. Главное здание Политехнического музея на Новой площади откроется 12 декабря 2020 года, однако Политех планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество с ВДНХ в части внешних проектов. Обсуждается проект создания нового выставочного пространства в одном из павильонов экспозиционного комплекса", - отметили в пресс-службе.

Экспозиция Политеха на ВДНХ открылась в 2014 году в павильоне № 26 (исторический павильон "Транспорт").

Ранее сообщалось, что масштабная реконструкция Политехнического музея полностью завершится в 2020 году, откроется музей к его 148-му дню рождения - 12 декабря.

Здание Политехнического музея, построенное в период с 1875 по 1908 год, является объектом культурного наследия. В сентябре 2010 года по поручению президента РФ на базе Политехнического музея начался процесс создания музея науки. Масштабная модернизация здания Политеха началась в 2013 году.

Реставрационные работы ведутся по концепции, разработанной японским архитектором Джуньей Ишигами. Его концепция была выбрана по итогам международного конкурса в 2011 году и одобрена попечительским советом музея. Сейчас уже отреставрированы все фасады, открыт амфитеатр перед северным фасадом, а также проход от амфитеатра к метро.