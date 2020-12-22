Сергей Шаргунов возглавил Ассоциацию союзов писателей и издателей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России прошло учредительное собрание Ассоциации союзов писателей и издателей, сообщили в пресс-службе Роспечати. Ее председателем был избран главный редактор журнала "Юность", зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

Ассоциацию учредили пять крупнейших профессиональных объединений - Союз писателей России, Союз российских писателей, Союз писателей Москвы, Союз писателей Санкт-Петербурга, Российский книжный союз.

Они объединились, чтобы отстаивать "права, интересы и судьбы людей литературы", говорится в манифесте организации. Ее участники отметили, что литературное сообщество сейчас "в значительной степени беззащитно", а работа писателя не имеет юридической кодификации.

В рамках ассоциации уже сформирован ее творческий совет, его возглавил советник президента по культуре Владимир Толстой.

В совет вошли Евгений Водолазкин и Алексей Варламов, Татьяна Толстая и Ольга Славникова, Гузель Яхина и Сергей Лукьяненко, Александр Кушнер и Олег Чухонцев, Игорь Волгин и Дмитрий Воденников, Роман Сенчин и Андрей Геласимов, Павел Басинский и Лев Данилкин, Денис Драгунский и многие другие писатели, редакторы ведущих литературных журналов, руководители издательств.

Наблюдательный совет организации возглавил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

В этот совет также вошли начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя Роспечати Владимир Григорьев, директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак, директор и главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров, президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

В ассоциации союзов говорят, что нужны программы поддержки литертуры, в том числе фестивали, образовательные мастер-классы, чтения и дискуссии. Также они считают, что профессии помогут "арт-резиденции и дома творчества в разных регионах страны, где писатели могли бы жить и работать".

Особо они отметили необходимость поддержки молодых авторов, поика талантов и помощь литературной провинции.

"Мы будем содействовать развитию национальных литератур народов России, переводу произведений национальных писателей на русский язык. Нуждаются в спасении остатки писательского имущества и литературные издания, включая легендарные толстые журналы", - говорится в манифесте ассоциации.

Ранее во вторник сообщалось, что Роспечать и Российский книжный союз (РКС) запустили всероссийскую социальную рекламную кампанию "Книга - лучший подарок" для поддержки отрасли. По их подсчетам, в денежном выражении объем книжного рынка по итогам 2020 года из-за пандемии сократится на 15%, а в физическом - на 20%.