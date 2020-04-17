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Степашин оценил потери книгоиздателей почти в 50 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уже сейчас российские книгоиздатели потеряли из-за коронавируса 48 млрд рублей доходов, дистрибьютеры печтаных СМИ - 30 млрд рублей, заявил в эфире "России 24" президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Экономический кризис

По его словам, отрасль сильно пострадала из-за закрытия книжных магазинов, так как 80% продаж приходятся на магазины.

"Я говорил с крупнейшими издателями нашей страны, они говорят: месяца полтора выживем, а дальше будет очень тяжелая ситуация", - добавил Степашин.

В конце марта он как президент РКС и президент Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать книгоиздательство, издателей периодики, распространителей печатной продукции и полиграфистов. Тогда они оценили ожидаемые потери издателей книг по итогам года примерно в 12-15 млрд рублей, а издателей печатных СМИ - в 30-40 млрд рублей.

13 апреля писатели, издатели и книготорговцы попросили правительство признать книги товаром первой необходимости и поддержать книгопечатную отрасль в условиях кризиса.

Эпидемия одиночества

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РКС Михаил Мишустин СППИ Сергей Степашин Руслан Новиков коронавирус

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