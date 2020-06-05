Онлайн-продажи книг выросли в России за время самоизоляции более чем на четверть

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Введенный в связи с коронавирусом режим самоизоляции показал важность развития онлайн-торговли книгами, считает глава Российского книжного союза Сергей Степашин.

"За два карантинных месяца прошло 600 презентаций, которые охватили 15 млн читателей. Читатель никуда не ушел во время карантина. Продажи книг онлайн выросли с 23% до 50%", - сказал Степашин в пятницу на заседании по случаю открытия книжного салона в Санкт-Петербурге.

В то же время, по мнению Степашина, необходимо обеспечить большую доступность информации о книжных новинках, а также позаботиться о кадрах в отрасли.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев в свою очередь отметил поддержку, оказанную властями книжной отрасли в условиях пандемии.

"Книга для России - культурный стержень нации. Наше правительство пошло на многие меры поддержки. Крупные типографии были отнесены к системообразующим предприятиям. Книжная торговля признана наиболее пострадавшей отраслью. Помимо снижения налогов и отложенных платежей, был еще знаковый шаг - открытие книжных магазинов 1 июня в Москве", - сказал Григорьев.