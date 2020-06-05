Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Онлайн-продажи книг выросли в России за время самоизоляции более чем на четверть

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Введенный в связи с коронавирусом режим самоизоляции показал важность развития онлайн-торговли книгами, считает глава Российского книжного союза Сергей Степашин.

"За два карантинных месяца прошло 600 презентаций, которые охватили 15 млн читателей. Читатель никуда не ушел во время карантина. Продажи книг онлайн выросли с 23% до 50%", - сказал Степашин в пятницу на заседании по случаю открытия книжного салона в Санкт-Петербурге.

В то же время, по мнению Степашина, необходимо обеспечить большую доступность информации о книжных новинках, а также позаботиться о кадрах в отрасли.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев в свою очередь отметил поддержку, оказанную властями книжной отрасли в условиях пандемии.

"Книга для России - культурный стержень нации. Наше правительство пошло на многие меры поддержки. Крупные типографии были отнесены к системообразующим предприятиям. Книжная торговля признана наиболее пострадавшей отраслью. Помимо снижения налогов и отложенных платежей, был еще знаковый шаг - открытие книжных магазинов 1 июня в Москве", - сказал Григорьев.

Сергей Степашин Российский книжный союз Коронавирус Роспечать Владимир Григорьев

Новости по теме

Новости

Задержан охранник, выстреливший в голову студенту СПбГУ

Михаила Прохорова насторожили "огульные призывы" к национализации "Норникеля"

Михаила Прохорова насторожили "огульные призывы" к национализации "Норникеля"

Осужденному пожизненно экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Осужденному пожизненно экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 450 тыс.

Число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 450 тыс.

Военные с бурильной машиной прибыли в Мурманскую область после обрушения моста

Почти всем школьникам в РФ на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей

Почти всем школьникам в РФ на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей

Роспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открыться

Роспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открыться
Авария на ТЭЦ в Норильске

Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод

Для откачки разлива топлива в районе Норильска могут построить трубопровод

Примаковские чтения: Кризис в отношениях Китая и США

Примаковские чтения: Кризис в отношениях Китая и США
Авария на ТЭЦ в Норильске

Ликвидация разлива топлива в Норильске осложнена несудоходностью местных рек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');