Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 24.09В России 1 128 836+6 595В мире 31 779 835+262 748

Суд отказал актерам МХАТ Горького во взыскании стимулирующих выплат с театра

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в удовлетворении требований группы актеров МХАТ имени Горького о взыскании с театра стимулирующих выплат и признания действий руководства дискриминацией, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Сегодня, 24 сентября, в Московском городском суде было рассмотрено дело по апелляционной жалобе МХАТ им. М. Горького и по апелляционной жалобе актеров МХАТ им. М. Горького (...)Истцами заявлялись два требования: взыскание с театра стимулирующих выплат за сентябрь 2019 года и установлении факта дискриминации работодателей. Театр оспаривал эти требования. В результате суд удовлетворил жалобу МХАТ им. М. Горького, в удовлетворении требований истцов же было отказано", - сообщили в театре.

Осенью 2019 года группа актеров МХАТ обратились в Пресненский районный суд с исковыми требованиями к театру о взыскании стимулирующих выплат в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года, о признании ряда действий работодателей дискриминацией (изменение количества выходов на сцену). В суде первой инстанции требования истцов были частично удовлетворены – с работодателя были взысканы стимулирующие выплаты и компенсация морального вреда в пользу работников, однако в требовании признать дискриминацией действия работодателя истцам было отказано.

Обе стороны направили апелляционные жалобы в Московский городской суд. Суд рассмотрел жалобы обеих сторон. В результате решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт, которым требования истцов оставлены без удовлетворения: суд не установил дискриминации со стороны МХАТ им. М. Горького, нарушения прав истцов в части выплаты стимулирующих выплат.

Москва МХАТ Горького

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве созданы мощности на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

В Москве созданы мощности на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Часть "Перекрестков" и "Магнолий" закрыли в Москве за неношение масок

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом

В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом

В Москве скончались еще 15 пациентов с коронавирусом

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

В крови рэпера, врезавшегося в людей в центре Москвы, нашли наркотики

В крови рэпера, врезавшегося в людей в центре Москвы, нашли наркотики

СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы Шереметьева

СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы Шереметьева

Число умерших от коронавируса в Москве достигло 5,1 тыс.

Возбуждено дело против водителя, сбившего пешеходов в центре Москвы

Трое пострадавших в ДТП в центре Москвы попали в реанимацию

Трое пострадавших в ДТП в центре Москвы попали в реанимацию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');