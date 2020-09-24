Суд отказал актерам МХАТ Горького во взыскании стимулирующих выплат с театра

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в удовлетворении требований группы актеров МХАТ имени Горького о взыскании с театра стимулирующих выплат и признания действий руководства дискриминацией, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Сегодня, 24 сентября, в Московском городском суде было рассмотрено дело по апелляционной жалобе МХАТ им. М. Горького и по апелляционной жалобе актеров МХАТ им. М. Горького (...)Истцами заявлялись два требования: взыскание с театра стимулирующих выплат за сентябрь 2019 года и установлении факта дискриминации работодателей. Театр оспаривал эти требования. В результате суд удовлетворил жалобу МХАТ им. М. Горького, в удовлетворении требований истцов же было отказано", - сообщили в театре.

Осенью 2019 года группа актеров МХАТ обратились в Пресненский районный суд с исковыми требованиями к театру о взыскании стимулирующих выплат в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года, о признании ряда действий работодателей дискриминацией (изменение количества выходов на сцену). В суде первой инстанции требования истцов были частично удовлетворены – с работодателя были взысканы стимулирующие выплаты и компенсация морального вреда в пользу работников, однако в требовании признать дискриминацией действия работодателя истцам было отказано.

Обе стороны направили апелляционные жалобы в Московский городской суд. Суд рассмотрел жалобы обеих сторон. В результате решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт, которым требования истцов оставлены без удовлетворения: суд не установил дискриминации со стороны МХАТ им. М. Горького, нарушения прав истцов в части выплаты стимулирующих выплат.