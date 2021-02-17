В МХАТ им. Горького сменился директор

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Директор МХАТ имени Горького Татьяна Ярошевская покидает свой пост, временно исполняющим обязанности назначен Олег Михайлов, сообщили "Интерфаксу" в театре в среду.

"И.о. исполнительного директора МХАТ им. М. Горького сегодня на собрании труппы объявлен Олег Михайлов, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой", - сказал собеседник агентства.

Михайлов пришел в МХАТ в 2019 году. До этого он служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского почти 40 лет, последние 10 лет - директором театра. Работал над созданием и открытием музея-квартиры Александра Солженицына в качестве директора музея.

Ярошевская занимала должность исполнительного директора МХАТ с 2019 года.