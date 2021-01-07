Умер актер Валерий Хлевинский

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Умер актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова. Он умер 7 января, ему было 77 лет. Известны его роли в картинах "Вся королевская рать", "Конец Любавиных", "Большая перемена", "Вечный зов".

Хлевинский родился 14 ноября 1943 года, окончил Школу-студию МХАТа в 1969 году. Он служил в "Современнике", а в 2001 году перешел в МХАТ по приглашению Олега Табакова. В этом театре он сыграл в "Последней жертве", "Белой гвардии", "Обрыве" и "Шинели". В полследнее время он участвовал в репетициях нового спектакля Сергея Женовача "Заговор чувств".