Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Умер актер Валерий Хлевинский

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Умер актер театра и кино, народный артист России Валерий Хлевинский, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова. Он умер 7 января, ему было 77 лет. Известны его роли в картинах "Вся королевская рать", "Конец Любавиных", "Большая перемена", "Вечный зов".

Хлевинский родился 14 ноября 1943 года, окончил Школу-студию МХАТа в 1969 году. Он служил в "Современнике", а в 2001 году перешел в МХАТ по приглашению Олега Табакова. В этом театре он сыграл в "Последней жертве", "Белой гвардии", "Обрыве" и "Шинели". В полследнее время он участвовал в репетициях нового спектакля Сергея Женовача "Заговор чувств".

Валерий Хлевинский Москва МХАТ

Новости

Церемонию "Грэмми" перенесли на 14 марта из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Прощание с артистом Владимиром Кореневым пройдет 5 января

Что произошло за день: суббота, 2 января

Умершие знаменитости

Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID

Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

ТНТ объяснил причину отказа от "Дома-2"

Умершие знаменитости

Умер модельер Пьер Карден

Умер модельер Пьер Карден

Министр культуры объяснила смену руководства Фонда кино

Пандемия коронавируса

Сергей Жигунов заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');