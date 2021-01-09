Умер художник Валентин Сидоров

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров умер на 93-м году жизни, сообщили в МГАХИ в субботу.

"Сегодня утром, после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров", - говорится на странице института в фейсбуке.

Валентин Сидоров родился 5 мая 1928 года.

В 1987-2009 годах он возглавлял Союз художников России. С 2009 года был почетным председателем союза.

Среди его работ - "Плывут над землей облака", "Потянулись птицы к югу", "Святая гора", "Ненастный день. Коровино", "Утро в избе", "Березовый ветер". Работы художника представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, Тверской областной картинной галерее.

С 1994 года Сидоров преподавал в МГАХИ.